TIM, per Persidera spunta un’altra offerta

(Teleborsa) – L’offerta per l’acquisto di Persidera fatta da F2i eRai Waypotrebbe non essere l’unica. Secondo alcune indiscrezioni riportate da milanofinanza.it, un’altro fondo si sarebbe fatto avanti per acquistare la società dei multiplex digitali controllata al 70% da Telecom e al 30% da Gedi, valutando il gruppo 290 milioni di euro.

Tale offerta sarebbe dunque superiore ai 250 milioni messi sul piatto da F2i e Rai Way, che però potrebbero aver già rilanciato.

Cresce l’attesa per il CdA straordinario di TIM in calendario oggi pomeriggio, 23 febbraio, che dovrà fare chiarezza sul dossier Peridera.

Intanto a Piazza Affari il titolo Telecom guadagna il 2,23%, Gedi lo 0,51% e Rai Way l’1,09%.