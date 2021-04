TIM, partnership Operazione Rinascimento Digitale-42 Roma Luiss

editato in: da

(Teleborsa) – Coltivare i talenti dell’innovazione per formare i professionisti che guideranno la trasformazione digitale del Paese, mai come ora chiamato al cambio di passo non solo per superare le criticità lasciate in eredità dalla pandemia ma anche quelle accumulate negli anni. Con questo obiettivo nasce la partnership tra “Operazione Risorgimento Digitale”, la grande alleanza per la diffusione della cultura digitale promossa da TIM e oltre 40 partner, e 42 Roma Luiss, la rivoluzionaria scuola di programmazione che permette agli studenti di sviluppare le abilità necessarie per competere a livello internazionale, anche attraverso l’esperienza di professionisti e di realtà aziendali.

INNOVAZIONE A SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA’ – “Consideriamo questa partnership un importante banco di prova per lo sviluppo delle competenze digitali del nostro Paese, un nuovo strumento che permette di connettere conoscenze ed esperienze diverse anche attraverso la collaborazione con il tessuto imprenditoriale – dichiara Luigi Gubitosi, Amministratore Delegato di TIM -. Grazie a questa iniziativa accelereremo insieme a 42 Roma Luiss la crescita di talenti dell’innovazione, favorendo la diffusione e condivisione delle loro competenze nella collettività”.

COSTRUIRE INSIEME IL FUTURO – “Luiss con l’apertura della 42 ha portato in Italia un modello educativo rivoluzionario. Una vera e propria full immersion nel mondo del coding, senza gerarchie, strutturata secondo la logica del peer-to-peer e learning by doing: scambio reciproco e tanta pratica. 42 Roma Luiss dallo scorso gennaio offre a 150 ragazze e ragazzi le opportunità per costruirsi, gratuitamente, le competenze digitali necessarie per contribuire alla trasformazione tecnologica del nostro Paese. Avere a bordo in questo grande progetto, come partner strategico, Operazione Risorgimento Digitale garantirà ai nostri studenti la possibilità di allargare il proprio percorso di studio con nuove esperienze professionali”, commenta Giovanni Lo Storto, Direttore Generale dell’Università Luiss Guido Carli.

Nata dal modello francese di École42 – chiarisce la nota – “la scuola non prevede limiti di età, titoli di studio ma solo impegno e passione per la programmazione informatica, il cosiddetto coding. Il percorso di apprendimento è innovativo e autogestito: alla base, lo scambio reciproco di competenze tra gli studenti ammessi e tanta pratica”.

Operazione Risorgimento Digitale parteciperà attivamente al percorso formativo di 42 Roma Luiss proponendo agli studenti tutta l’esperienza del network di esperti di TIM e della rete dei partner del progetto. Il programma è arricchito inoltre con incontri e workshop formativi sulle competenze digitali per vincere le sfide dell’innovazione. Inoltre, per avvicinare gli studenti al mondo del lavoro è prevista anche la possibilità di svolgere stage e cimentarsi in project work.

Il campus è a Roma nel polo di innovazione The Hub di LVenture Group, aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7.