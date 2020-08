TIM, Oi Brasil concede periodo esclusiva a cordata con Telefonica e Claro

editato in: da

(Teleborsa) – Tim Partecipacoes, controllata brasiliana del Gruppo TIM, conferma che a seguito dell’offerta presentata congiuntamente con Telefonica Brasil e Claro per Oi Brasil, quest’ultima ha concesso un’esclusiva fino all’11 agosto 2020.

L’accordo mira a garantire sicurezza e velocità ai negoziati in corso e consentire che, una volta concluse positivamente le trattative, gli offerenti possano essere prequalificati come “stalking horse” (primo proponente), nel processo competitivo per la vendita degli asset di telefonia mobile detenuti da Oi Group, assicurando così loro il diritto di prelazione sulle altre proposte pervenute.

L’accordo di esclusiva potrà essere rinnovato una o più volte.