TIM mette in vendita Sparkle ma è scontro con Di Maio

(Teleborsa) – TIM ha fatto appena in tempo ad avviare il processo di cessione dei cavi sottomarini di Sparkle che subito è arrivato l’altolà del vicepremier grillino Luigi Di Maio, che ha la delega per le tlc.

Il processo di vendita di Sparkle da parte di Telecom Italia è iniziato, si limitava a dire il presidente della compagnia telefonica, Fulvio Conti, al suo arrivo al workshop Ambrosetti, a Cernobbio, iniziato venerdì 7 settembre e conclusosi ieri 9 settembre.

Irremovibile e chiaro il messaggio lanciato il giorno dopo (l’8 settembre) dal vicepremier nonché ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro in un’intervista al Il Sole 24 Ore. “Non permetteremo che si venda Sparkle“. Il mio obiettivo – ha spiegato Di Maio – è che il paese sia cablato ma “non permetteremo che si venda Sparkle”.

NO COMMENT DI CONTI A DICHIARAZIONI DI MAIO

“Non ho commenti da fare”. Ha risposto Conti a chi gli domandava, a margine del forum Ambrosetti, una reazione alle parole del vicepremier Luigi di Maio che di fatto ha negato l’avvio del processo di vendita della controllata del gruppo tlc.

OGGI IL CDA DI TIM

Oggi, 10 settembre, TIM terrà un Consiglio di Amministrazione sull’offerta per l’asta del 5G. Lo aveva anticipato il presidente Conti sempre al forum Ambrosetti. “Tim è leader di mercato anche per il suo sviluppo tecnologico. Investiamo più di 1,9 miliardi ogni anno in ricerca e sviluppo, è chiaro che dobbiamo partecipare, è parte integrante della nostra strategia” – ha detto Conti – “Ci sono molti concorrenti”.