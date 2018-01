TIM, maxi piano di licenziamenti in arrivo?

(Teleborsa) – Torna l’interesse degli investitori su TIM che, dopo una prima parte di giornata poco sopra la parità, scatta al rialzo mostrando ora un guadagno del 2,17% a 0,7545 euro.

In questi giorni stanno circolando rumors circa un possibile maxi taglio del personale da parte del gestore di tlc.

Secondo Il Messaggero la società manderà a casa diverse migliaia di dipendenti entro il 2020, a partire dai manager. Per 100 di loro sarà la fine dei rapporti di lavoro entro quest’anno, cosa che porterà ad un risparmio di 30 milioni di euro.

Per quanto riguarda le altre posizioni, si parla invece di mobilità volontaria, scivolo a sette anni e solidarietà espansiva, ossia riduzione giornaliera dell’orario di lavoro di 10/20 minuti con relativo taglio della retribuzione al fine di favorire nuove assunzioni.

Quanto ai numeri, c’è chi parla di 3 mila esuberi, chi di 6 mila e chi, addirittura di 10 mila licenziamenti, a fronte di qualche migliaio di assunzioni.

Contemporaneamente, infatti, il Gruppo guidato da Amos Genish dovrebbe investire sui giovani per consentire un turn over generazionale e per “svecchiare” l’azienda, adattandola alla sempre maggiore digitalizzazione.

Il piano di esuberi dovrebbe essere annunciato in occasione del Piano Industriale 2018-2020 che sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione del prossimo 6 marzo.

Intanto il 18 gennaio Telecom incontrerà i sindacati di categoria per cominciare a discutere dei tagli alla forza lavoro.