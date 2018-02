TIM, mandato ad AD per cedere Persidera a F2i-Rai Way

(Teleborsa) – La proposta di acquisto di Persidera ricevuta da F2i eRai Way è stata valutata positivamente dal Consiglio di Amministrazione (CdA) di TIM, riunitosi oggi 23 febbraio 2018 a Milano, “considerando che la partecipazione non rappresenta un asset strategico per TIM”.

Il Consiglio ha dunque dato mandato all’Amministratore Delegato (AD) Amos Genish per finalizzare l’operazione, fermo restando che ogni ulteriore eventuale offerta vincolante sarà presa in considerazione.

Secondo alcune indiscrezioni riportate da milanofinanza.it, un altro fondo si sarebbe fatto avanti per acquistare la società dei multiplex digitali controllata al 70% da Telecom e al 30% da Gedi.