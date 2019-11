TIM, INWIT approva fusione con Vodafone Towers

editato in: da

(Teleborsa) – Disco verde del Consiglio di Amministrazione di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (INWIT), Gruppo Telecom Italia, al progetto di fusione mediante incorporazione di Vodafone Towers S.r.l. (VOD Towers).

La fusione rappresenta una delle attività in cui si sostanzia l’operazione unitaria avente ad oggetto la combinazione delle torri di Vodafone Italia S.p.A. (VOD Italia) con quelle di INWIT.

Inoltre il CdA di INWIT ha approvato il piano economico finanziario post fusione relativo al periodo 2019-2027.

INWIT darà attuazione alla fusione mediante (i) annullamento senza concambio della Partecipazione di Minoranza in VOD Towers, (ii) annullamento della partecipazione di VOD EU in VOD Towers e (iii) assegnazione a Vodafone Europe B.V. (VOD EU), alla data di efficacia della fusione, di n. 360.200.000 azioni ordinarie di INWIT, prive di valore nominale espresso, emesse a servizio del rapporto di cambio e che saranno quotate sul MTA al pari delle azioni ordinarie di INWIT già in circolazione.

Il rapporto di cambio per la fusione – che non prevede conguagli in denaro – corrisponde quindi alle predette n. 360.200.000 azioni ordinarie di INWIT di nuova emissione, attribuite a VOD EU a fronte dell’annullamento della quota residua dalla stessa detenuta in VOD Towers dopo il perfezionamento della compravendita della Partecipazione di Minoranza in VOD Towers.

All’esito della fusione, TIM S.p.A. e VOD EU deterranno una partecipazione paritetica (37,513%) nel capitale sociale di INWIT.

L’Assemblea degli azionisti di INWIT sarà chiamata ad esprimersi il 19 dicembre 2019. La delibera di approvazione da parte dell’Assemblea dei soci sarà efficace soltanto qualora risulti approvata senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in assemblea, diversi dal socio che acquista la partecipazione superiore alla soglia rilevante e dal socio o dai soci che detengono, anche di concerto tra loro, la partecipazione di maggioranza anche relativa purché superiore al 10% nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 49, comma 1, lett. g), del Regolamento Emittenti ai fini dell’esenzione OPA (c.d. procedura di white-wash).

Il Consiglio di Amministrazione di INWIT ha inoltre deliberato di proporre all’Assemblea dei Soci – subordinatamente all’approvazione della fusione – la distribuzione di un dividendo straordinario nella misura di Euro 0,5936 per ciascuna delle azioni ordinarie di INWIT in circolazione post Fusione, per complessivi Euro 570.000.000.