TIM, investitori istituzionali supportano lista CdA

editato in: da

(Teleborsa) – La lista presentata dal CdA uscente per il rinnovo del board di TIM mette d’accordo gli investitori istituzionali della società di telecomunicazioni: i maggiori proxy advisor – Glass Lewis, ISS e Frontis – hanno infatti consigliato agli azionisti di votare a favore.

“Raccomandiamo agli azionisti di sostenere la lista che sembra proteggere al meglio gli interessi di tutti gli azionisti – ha scritto Glass Lewis nel suo report – compresi gli investitori di minoranza”. “Il 60% dei candidati presentati dal consiglio uscente è indipendente e la lista comprende il presidente e l’amministratore delegato”, ha aggiunto.

“I significativi miglioramenti apportati alla corporate governance della società, soprattutto tenendo conto dei forti conflitti tra i suoi principali azionisti negli ultimi anni – ha evidenziato invece Frontis – Un voto per la lista presentata dal consiglio può essere percepito come un premio per i miglioramenti realizzati negli ultimi anni, e uno stimolo a proseguire su questa strada e continuare a migliorare la corporate governance di TIM.

Secondo ISS “a conti fatti la composizione della lista, che è il risultato di un processo strutturato e complessivamente trasparente, sembra coerente con le esigenze della società e con il board review effettuato alla fine del 2020. Almeno sulla carta, la stragrande maggioranza dei candidati è indipendente e ha esperienza rilevante e forte background professionale, in particolare in sostenibilità, trasformazione e digitalizzazione, alcune delle aree chiave del piano strategico dell’azienda”.