TIM in sofferenza su “minaccia” Iliad, sul Ftse Mib Eni ed Enel a segno più

(Teleborsa) – Borse europee deboli in scia ai timori dei contagi da coronavirus nel mondo che continuano a salire. Piazza Affari limita i danni con un calo dello 0,1%, proprio nella giornata in cui la Commissione europea ha rivisto al ribasso le previsioni per il PIL del nostro Paese al -11,2% (dal precedente -9,5%), maglia nera tra tutti gli stati UE.

Tra le “big” di Piazza Affari, da segnalare il +1,04% di Italgas e il +0,77% di Enel. Close a +0,71% per Eni che ha sì rivisto lo scenario prezzi di lungo termine alla luce delle discontinuità di mercato causate dallo scoppio della pandemia, confermando però la strategia di decarbonizzazione con annesse azioni di implementazione.

In sofferenza Telecom Italia (-3,19%), penalizzata dal nuovo accordo siglato tra Iliad e Open Fiber che consentirà alla società francese di sbarcare sulla rete fissa in Italia.