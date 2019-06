TIM in denato in Borsa dopo accordo con CDP e Enel su fattibilità rete unica

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta decisamente positiva per TIM, che tratta in rialzo del 2,04%, risultando uno dei migliori titoli del FTSE MIB per la giornata odierna.

La compagnia ha annunciato ieri un “accordo di confidenzialità” con CDP e Enel, finalizzato a “valutare possibili forme di integrazione delle reti in fibra ottica di TIM e Open Fiber”. E dunque la possibilità di creazione di una rete unica che andrà valutata “anche attraverso operazioni societarie”

Le implicazioni di breve periodo di Telecom sottolineano l’evoluzione della fase positiva al test dell’area di resistenza 0,4975 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 0,489. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 0,506.