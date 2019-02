TIM in denaro in vista dell’incontro per la rete unica

editato in: da

(Teleborsa) – TIM sotto i riflettori, nel giorno in cui dovrebbe tenersi il primo tavolo di confronto con OpenFiber per una rete unica, come anticipato da Gubitosi.

Intanto ieri, 4 febbraio 2019, il collegio sindacale del colosso tlc ha bocciato la richiesta diVivendi di sostituirsi al Consiglio di Amministrazione per convocare l’assemblea sulla revoca dei consiglieri, riservandosi “comunque, se del caso, di rivedere le proprie considerazioni” “qualora dall’esito delle attività istruttorie, in corso di svolgimento sui fatti denunciati dal socio Vivendi, dovessero emergere nuovi elementi o situazioni finora non conosciute”.

Il fondo americano Elliott non perde tempo e si prepara a salire oltre il 10% del capitale di TIM, puntando al 15%. Il tutto in vista dell’assemblea convocata per il 29 marzo 2019, che esaminerà la proposta di Vivendi di revoca di cinque consiglieri (Fulvio Conti, Alfredo Altavilla, Massimo Ferrari, Dante Roscini e Paola Giannotti de Ponti) supportati dal fondo Elliott, oltre al bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018 e alla relazione sulla remunerazione.

In denaro il titolo a Piazza Affari: +1,05%.