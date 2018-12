TIM, il Board organizza comitati interni

editato in: da

(Teleborsa) –

Nessuna novità, solo nomine dal CdA di TIM, che si è riunito oggi sotto la presidenza di Fulvio Conti per fare il punto sulle strategie future e sul piano industriale che sarà presentato a gennaio prossimo.

Smentite le voci che parlavano della convocazione di un’assemblea, sollecitata da Vivendi per la nomina del revisore e per una modifica della governance, con l’intento di portare all’attenzione dei soci la nomina di Gubitosi, come avvenne per il CEO sfiduciato Genish.

Il Board ha invece provveduto ad approvare il calendario degli eventi societari per il 2019 e la nuova composizione dei comitati interni.

Più in dettaglio, il Consiglio di Amministrazione ha nominato il consigliere Morselli quale componente del Comitato per il controllo e i rischi (che risulta pertanto composto dai Consiglieri Giannotti – presidente, Ferrari, Moretti, Morselli e Valensise), mentre non c’è alcuna nomina di ulteriori consiglieri nel Comitato Strategico (che risulta pertanto composto, oltre che dal Presidente e dall’amministratore delegato, dai Consiglieri de Puyfontaine, Ferrari e Sabelli).