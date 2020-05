TIM, Gubitosi: “Passo avanti digitalizzazione, focus si sposta su Big Data”

editato in: da

(Teleborsa) – La pandemia ha fatto compiere all’Italia un ulteriore passo avanti nel processo di digitalizzazione, quello scatto in più che mancava per far sì che questa permeasse tutti gli ambiti, non solo nel privato, ma anche a livello di servizi pubblici (PA, Sanità, Giustizia, Istruzione). Il prossimo passo sarà completare l’infrastruttura (fibra e 5G), poi la sfida si sposterà sui Big data e sui temi correlati, quali Internet of Things, Egde Computing ed anche privacy e cybersecurity.

Lo ha affermato l’Ad di TIM, Luigi Gubitosi, durante un convegno online organizzato dall’Università Luiss sul tema “Covid-19: What’s Next?”.

Secondo il manager è giunto il momento per “assicurarci che ci sia un upgrade del processo di digitalizzazione“: prossimo passo “completare l’infrastruttura di rete” e fare in modo che “salvi i dati in maniera sicura”.

Gubitosi ha quindi messo il punto sulle questioni della gestione e protezione dei dati, sottolineando come questi “saranno drammaticamente importanti” e ricordando che il tema del loro trattamento sino ad oggi “non ha ricevuto una attenzione sufficiente da politica, accademici e dal pubblico in generale”.