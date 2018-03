TIM, Genish: fondo Elliott benvenuto tra i soci

(Teleborsa) – Benvenuto il fondo Elliott nel capitale di Telecom Italia. “A livello di management non possiamo che dare il benvenuto a eventuali azionisti che vogliono investire nella società e quindi accogliamo favorevolmente quello che potrebbero essere dei dialoghi positivi, costruttivi”, ha dichiarato l’Amministratore Delegato, Amos Genish, riferendosi ai rumors sull’ingresso nel capitale del fondo del finanziere Paul Singer.

“Utilizzeremo sempre i diversi input, i feedback di ogni singola persona o entità in modo da migliorare il valore della società”, ha aggiunto il manager specificando che “siamo sempre aperti a migliorare il nostro modello di business perché abbiamo obiettivi comuni, ossia creare valore per gli azionisti, e io sono assolutamente disposto a sedermi con loro per capire cosa vogliono cambiare, migliorare”.

“Aspettiamo un feedback su quello che abbiamo presentato al mercato (piano e conti), noi pensiamo di avere un piano solido e ambizioso. Non abbiamo ricevuto feedback da Elliott dicendo che non sono soddisfatti del piano, della strategia”. “Ci devono dire quali sono i loro piani, sicuramente avranno un piano che presenteranno alla prossima assemblea ma non abbiamo delle informazioni a oggi”, ha precisato l’AD. Sulla governance “dovranno essere più specifici, dovranno parlare con il CdA e con gli azionisti in assemblea ma come azienda non abbiamo avuto nessun riscontro specifico a oggi”, 7 marzo 2018.

Su un possibile ritorno al dividendo, Genish ha chiarito che ieri, 6 marzo 2018, non è stata presa nessuna decisione. “Non abbiamo discusso né approvato il pay out sui dividendi. Per quanto riguarda il piano triennale è vero che nell’arco dei prossimi tre anni se riusciamo a soddisfare le guidance finanziarie e i flussi di cassa previsti, se questo succede saremo in grado di prendere in esame il pagamento dei dividendi negli anni a venire”.

In merito alla vendita di Persidera, “nei prossimi dieci giorni potrebbe esserci un’offerta vincolante del fondo I Squared per Persidera e allora scopriremo i termini e le condizioni”, ha detto l’Amministratore Delegato nel corso della conference call con gli analisti. “Il management sta portando avanti questo processo, è un processo normale quello che sta andando avanti, Persidera è un piccolo business in riferimento a tutti i nostri business”, ha precisato.

Positivo il titolo TIM a Piazza Affari: +0,88%.