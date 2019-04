TIM, emissione obbligazionaria a 6 anni per 1 miliardo di euro

editato in: da

(Teleborsa) – TIM ha concluso con successo il lancio di un’emissione obbligazionaria a tasso fisso a sei anni per 1 miliardo di euro destinata ad investitori istituzionali, da inserirsi nel processo di ottimizzazione e rifinanziamento del debito in scadenza. Sono arrivate richieste per oltre tre volte l’offerta (3,7 miliardi di euro).

Il rendimento dell’emissione, pari a 2,875%, risulta ampiamente inferiore al costo medio del debito del Gruppo, che a fine dicembre 2018 si attestava a ca. 4,4%.

Il rendimento effettivo a scadenza pari a 2,875%, corrisponde ad un rendimento di 274,9 punti base sopra il tasso di riferimento (mid swap).

I titoli saranno emessi nell’ambito del programma EMTN da Euro 20 miliardi del Gruppo e saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo.