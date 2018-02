TIM e Qualcomm stipulano un accordo su Business Innovation e 5G

(Teleborsa) – TIM e Qualcomm Technologies Inc., sussidiaria di Qualcomm hanno siglato un accordo di cooperazione di ampia portata in ambito Business Innovation. Le due aziende hanno messo in piedi una relazione continuativa, lavorando congiuntamente a diverse iniziative e attività sul 5G, oltre a sostenere la trasformazione digitale in Italia e Brasile.

Attraverso questa nuova cooperazione, Qualcomm Technologies e TIM puntano a condividere una visione strategica sullo sviluppo del business e sui servizi avanzati abilitati dalle nuove tecnologie – in particolare dal 5G – e testare soluzioni innovative per accelerarne l’introduzione commerciale.

L’accordo si articola intorno a tre tematiche principali: casi d’uso per servizi mobili avanzati, con particolare riferimento alle prospettive abilitate dalla tecnologia 5G e ai servizi relativi all’IoT; servizi innovativi basati su Advanced Analytics che fanno leva sull’aumento dei dati provenienti da dispositivi, reti, applicazioni e servizi abilitati dal 5G; prodotti innovativi per rete mobile e fissa.