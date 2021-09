TIM è partner del Padiglione Italia all’EXPO di Dubai

(Teleborsa) – Il Gruppo TIM è partner del Padiglione Italia all’EXPO 2020 di Dubai, al via il 1° ottobre, ed in qualità di Official Platinum Sponsor si occuperà di fornire allo spazio espositivo delle migliori tecnologie digitali e di connettività sostenibili di ultima generazione.

Il claim “La Bellezza unisce le Persone” è stato d’ispirazione per TIM e le sue società – Sparkle, Telsy, Olivetti e Noovle – che nel corso dei sei mesi di esposizione, racconteranno con video e workshop il ruolo centrale che svolgono per promuovere la digitalizzazione, l’innovazione e la capacità di connettere le persone in Italia e nel mondo.

Una connettività di altissima qualità sarà fornita da Sparkle, l’operatore globale del Gruppo TIM che, per primo al mondo, ha abilitato il roaming 5G fra Europa e Medioriente nell’agosto 2019. Un contributo sarà offerto anche da Olivetti, la Digital Farm del Gruppo per l’Internet of Things (IoT), Telsy, società del Gruppo specializzata nella Cybersecurity, e Noovle, polo di eccellenza per il Cloud, l’Edge computing e l’Intelligenza Artificiale.

Sarà presente inoltre la partecipata INWIT, primo Tower Operator italiano, con un’innovativa installazione allestita all’ingresso del Padiglione Italia. La sua Smart Tower “Venezia”, alta 8,5 metri e realizzata con materiali ecosostenibili, contribuirà a divulgare la programmazione del Padiglione attraverso display a LED.

“Siamo orgogliosi di prendere parte a questa Esposizione Universale, il cui tema ‘Connecting minds, creating the future’ sintetizza perfettamente il nostro costante impegno rivolto alla creazione e alla diffusione di infrastrutture tecnologiche e della cultura digitale, condizioni indispensabili per uno sviluppo inclusivo e sostenibile”, ha commentato l’Ad di TIM Luigi Gubitosi.

“La partecipazione di TIM a Expo 2020 Dubai permette all’Italia di mostrare al mondo le migliori competenze destinate alla transizione digitale” ha dichiarato Paolo Glisenti,.