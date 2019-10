TIM e MIUR insieme per la trasformazione digitale nelle scuole

editato in: da

(Teleborsa) – Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Lorenzo Fioramonti e l’Amministratore Delegato di TIM Luigi Gubitosi, hanno firmato oggi al MIUR un protocollo d’intesa triennale finalizzato ad accelerare il processo di trasformazione digitale nelle scuole italiane di ogni ordine e grado, puntando a elevare la qualità dell’offerta formativa degli istituti scolastici, attraverso l’innovazione didattica e l’integrazione delle nuove tecnologie nei processi di apprendimento.

L’iniziativa sarà aperta anche al contributo delle altre aziende attive nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie per la didattica digitale.

L’accordo permetterà di realizzare azioni per portare nelle scuole e negli ambienti di apprendimento l’accesso alla rete internet, individuando così pilota in tutta Italia anche in aree disagiate o caratterizzate da alta dispersione scolastica. Saranno inoltre attivate iniziative di formazione del personale docente e degli studenti volte a favorire lo sviluppo delle competenze digitali e promuovere la cultura scientifica nelle suole, per ispirare i ragazzi nella scelta di percorsi formativi e professionali nel campo delle discipline STEM.

Si svilupperanno in tal modo azioni di “digital education” di base con l’indicazione degli strumenti idonei ad agevolare la scoperta di approcci evoluti al digitale, attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative come il cloud e la realtà aumentata al servizio dell’istruzione. I progetti realizzati arricchiranno il curriculum attraverso percorsi di formazione e orientamento alla competenze digitali, in linea con i nuovi trend tecnologici e le richieste del mercato del lavoro. Agli studenti saranno offerti servizi e programmi formativi digitali, con l’obiettivo di diffondere le competenze necessarie alla trasformazione digitale.

Luigi Gubitosi ha commentato: “In un precedente posto dove ho lavorato si dice: ‘non è mai troppo tardi’. Quindi noi dobbiamo far si che non solo sia troppo tardi, ma che si recuperi il tempo perduto e che la discontinuità tecnologica in atto, quindi l’arrivo del 5G, dei dati ecc. ci da un occasione per recuperare sul passato e andare più avanti. Per fare questo bisogna diffondere la conoscenza, la scuola è l’infrastruttura chiave per diffondere la conoscenza. Noi collaboriamo volentieri, anzi ringraziamo per questa opportunità il ministero per diffondere conoscenza. Opereremo all’interno del campo della formazione, come sapete questo fa parte di una serie di progetti che fa TIM per cercare di portare avanti il Paese più in fretta possibile in campo tecnologico. Digitalizzare è la parola d’ordine in questo periodo noi dobbiamo implementarla in tutti i campi“.

Lorenzo Fioramonti ha affermato: “Il protocollo di intesa che abbiamo siglato oggi con TIM oggi permette di portare avanti il processo di digitalizzazione delle nostre scuole, ci permette di fornire servizi a scuole svantaggiate, far accedere tanti studenti a servizi digitali di nuova generazione. La necessità di portare la banda larga in tutte le scuole italiane, fare nelle scuole dei presidi di accesso alle nuove tecnologie è parte integrante dello sforzo di questo governo”.