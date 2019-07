TIM e Infratel siglano accordo su banda ultralarga

editato in: da

(Teleborsa) – Confermata la partnership fra Infratel Italia e TIM. Le due società hanno firmato un accordo che consentirà a ben 8 Regioni di accedere alla rete pubblica in fibra ottica. L’accordo consente di realizzare un programma di attività predisponendo una road map di attivazioni da parte di TIM conseguenti alla consegna della fibra ottica da parte di Infratel e contraddistinta da date certe riguardo l’attivazione dei servizi ai cittadini.

Questa intesa conferma una sinergia fra pubblico e privato, in modo da superare il digital divide in Italia, oltre a prevedere un acquisto rilevante da parte di TIM di infrastrutture di fibra spenta realizzate da Infratel. Queste strutture aiuteranno ad espandere la banda ultralarga nei comuni individuati dal progetto, utilizzando ed integrando le infrastrutture di rete realizzate dalla società del MISE per fornire servizi in tecnologia FTTC e FTTH a beneficio di oltre 1 milione di cittadini e imprese dei comuni interessati.

L’accordo, quindicennale, non esclude l’accesso di altri operatori alla rete pubblica, ma al tempo stesso fissa un cronoprogramma di attivazioni certo sulla base della disponibilità della fibra all’effettivo completamento dei lavori, con il piano di attivazione che si completerà intorno al 2020/2021. Il Consigliere Giuridico per le Comunicazioni e l’Innovazione digitale, Marco Bellezza, ha dichiarato: “Il MiSE esprime soddisfazione per la firma di un accordo che permette l‘attivazione dei servizi di banda ultralarga da parte di un operatore, laddove è stata posta la fibra pubblica finanziata interamente dallo Stato. Cittadini e imprese potranno godere dei benefici dell’alta velocità. L’intervento, che riguarda più di 1 milione di residenti nei 600 Comuni, risolve un’annosa situazione””.