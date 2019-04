TIM, De Puyfontaine (Vivendi) in assemblea: siamo stati pragmatici per costruire le basi del successo

editato in: da

(Teleborsa) – All’assemblea del 29 marzo di TIM “siamo stati pragmatici” per “costruire le basi del successo” dell’azienda. Lo ha detto il CEO di Vivendi e consigliere di TIM, Arnaud de Puyfontaine durante l’assemblea del gruppo francese. “Lavoriamo per il bene di TIM. In azienda ci sono persone di qualità”, ha aggiunto. TIM e l’Italia “occupano un posto estremamente importante sia nella costruzione del nostro gruppo paneuropeo di entertainment sia nella distribuzione di contenuti”.

Il colosso francese dei media detiene circa il 24% di Telecom Italia.

Yannick Bolloré, figlio del magnate Vincent ha aperto la sua prima assemblea degli azionisti come Presidente del Gruppo Vivendi, dopo la sua nomina annunciata proprio dal padre alla fine dell’assemblea dell’anno scorso.