TIM, data center e cloud in una Newco di cui si valuta successiva quotazione

(Teleborsa) – L’annunciata partnership con Google Cloud per sviluppare una rete di data center e infrastrutture cloud in Italia porterà alla creazione di una Newco, controllata da TIM ma aperta all’ingresso di altri investitori professionali (del settore infrastrutture). Per questa Newco, TIM sta anche valutando la possibile quotazione in Borsa.

E’ quanto emerge dalle slide di presentazione dei risultati del 3° trimestre di TIM, che stima per questa unità un volume di ricavi nel 2020 nell’ordine di 0,5-1 miliardi di euro. Definiti anche target preliminari al 2024 che indicano: ricavi a circa 1 miliardo ed un EBITDA di circa 400 milioni. Il mercato del Cloud è atteso in crescita di oltre il 20% l’anno (CAGR).

Per quanto concerne i data center è prevista l’apertura di 22 siti in Italia, suddivisi fra nord e Sud, per circa 40 mila metri quadri di attività, mentre per l’infrastruttura cloud viene indicata una potenza di 1.235 TetraFlops di CPU.