TIM continua a correre a Piazza Affari. Miglior titolo del FTSE Mib

(Teleborsa) – Pioggia di acquisti su TIM, che accelera in Borsa estendendo i guadagni della vigilia con volumi sostenuti.

In questo momento le azioni della big italiana delle tlc brillano tra le blue-chip milanesi con un rialzo del 3,83%.

A muovere il titolo una serie di dichiarazioni giunte ieri e qualche rumor di stampa.

Quanto alle dichiarazioni, il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, ha affermato che il Governo non vuole danneggiare la compagnia con una multa.

Sempre ieri l’Amministratore Delegato di TIM, Amos Genish, ha dichiarato che la società sta collaborando con l’Esecutivo sulla Golden Power, e parlato del nuovo Piano industriale che sarà presentato a fine febbraio o inizio marzo, definendolo “molto innovativo”.

Il top manager ha poi aggiunto che TIM è aperta a qualunque collaborazione con chiunque possa aiutare Telecom “a costruire la spina dorsale di cui ha bisogno l’Italia che è fatta da 5G, fibra, software, applicazioni”.

A stuzzicare gli investitori anche il dossier Open Fiber, società controllata da Enel e da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) che potrebbe fondersi con TIM per per realizzare una rete unica in Italia. L’ipotesi è ben vista dal Presidente di Open Fiber, Franco Bassanini, mentre l’Amministratore Delegato di Enel, Francesco Starace, ha mostrato una chiusura totale sull’argomento.

In questi giorni stanno inoltre circolando rumors di stampa secondo cui la joint-venture TIM-Canal Plus potrebbe rilevare i contenuti Free To Air di Mediaset. Ipotesi che sarebbe al vaglio del Biscione e di Vivendi nell’ambito delle trattative in corso tra le due società.