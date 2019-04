TIM, Conti smentisce passaggio a Presidenza Open Fiber

editato in: da

(Teleborsa) – Il presidente di TIM, Fulvio Conti, smentisce “categoricamente” la ricostruzione fatta da alcuni articoli stampa circa una “possibile trattativa” riferita al suo “passaggio alla Presidenza di Open Fiber”.

E’ quanto si legge in una nota di Telecom Italia in cui si evidenzia che il positivo esito dell’assemblea degli azionisti di TIM, svoltasi lo scorso 29 marzo, “rafforza l’attuale Consiglio di amministrazione dell’azienda ed ovviamente il suo Presidente per operare nell’interesse di TIM per tutta la durata del mandato”.