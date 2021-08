TIM, con Sparkle prima dimostrazione di comunicazione quantistica internazionale su fibra ottica

editato in: da

(Teleborsa) – Tim e Sparkle, in occasione del G20 di Trieste, hanno partecipato alla realizzazione della prima dimostrazione pubblica di una comunicazione quantistica internazionale su fibra ottica tra le città di Trieste, Lubiana e Fiume, grazie alle connessioni in fibra ottica dedicate.

Nel corso dell’incontro internazionale – fa sapere Tim in una nota – le Autorità hanno potuto assistere ad una videochiamata, che utilizza un innovativo sistema di crittografia quantistica, e – grazie alla collaborazione del conservatorio triestino Giuseppe Tartini, all’Accademia Musicale di Lubiana e all’Accademia di Musica di Zagabria – a un concerto live di tre quartetti, che hanno viaggiato oltre i confini grazie all’infrastruttura di rete messa in campo da Tim e Sparkle, insieme all’Università di Trieste e all’Istituto Nazionale di Ottica del CNR.



“Questa importante sperimentazione – spiega Tim – non ha precedenti perché si è svolta attraverso tre nodi di rete posti nei tre paesi coinvolti, Italia, Slovenia e Croazia, con connessioni in fibra ottica di Tim e Sparkle. In particolare, è stato predisposto un collegamento per la distribuzione quantistica di chiavi crittografiche attraverso trusted node, elemento fondamentale per garantire l’estensione delle reti quantistiche su grandi distanze. La soluzione tecnologica adottata, con nodi distanti in linea d’aria tra gli 80 e i 100 chilometri tra i tre paesi, ha consentito l’utilizzo di architetture di comunicazione quantistica altamente innovative e con elevati livelli di sicurezza”.

Questa inedita iniziativa si inserisce nel contesto Europeo, nell’ambito del progetto EuroQCI promosso dai 27 Stati Membri e dalla Commissione Europea, con il supporto dell’Agenzia Spaziale Europea, alla quale l’Italia sta contribuendo con i propri centri di ricerca.

(Foto: © gonewiththewind/123RF)