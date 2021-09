Tim con Fondazione CR Firenze per sostenere la formazione digitale dei giovani meno fortunati

editato in: da

(Teleborsa) – TIM e la Fondazione CR Firenze hanno siglato un accordo per fornire un sostegno concreto alle famiglie in difficoltà. Il Protocollo d’Intesa firmato questa mattina da Luigi Gubitosi, Amministratore Delegato di TIM, e da Luigi Salvadori, Presidente della Fondazione CR Firenze, prevede la donazione di oltre 600 pc e laptop da parte di TIM alla Fondazione per favorire l’accesso allo studio e alla formazione digitale dei giovani meno fortunati. L’accordo siglato oggi rientra nell’ambito delle iniziative realizzate attraverso il progetto “Operazione Risorgimento Digitale”, la grande alleanza promossa da TIM e oltre 40 aziende per promuovere l’inclusione digitale e chiudere il digital divide culturale.

I beni oggetto della donazione (pc, laptop, video LCD, scanner e stampanti) sono stati opportunamente rigenerati per prolungarne la vita utile e per ridurre gli impatti ambientali connessi al loro smaltimento. Infatti, il riutilizzo di questi beni consentirà un risparmio di oltre 132.000 kg di CO2eq che, a titolo di esempio, corrispondono all’assorbimento di oltre 200 alberi lungo il loro intero ciclo vitale.