TIM, Comitato dei Gestori: Generali e Unicredit estranei a lista

(Teleborsa) – “Nessuna entità appartenente ai gruppi Generali o Unicredit ha partecipato al processo decisionale inerente alla formazione e alla presentazione di una lista di candidati per il consiglio di amministrazione della società Telecom Italia”. Lo precisa in una nota, il Comitato dei Gestori, smentendo notizie stampa e spiegando di essere un “organo autonomo” dall’Assogestioni.

“Il Comitato agisce in conformità dei principi italiani di stewardship per la presentazione delle liste dei componenti degli organi sociali delle società quotate. Il Comitato si compone delle società di gestione – anche non associate all’Assogestioni – che ne sottoscrivono i principi di funzionamento e che detengono azioni delle società quotate per le quali viene valutata la presentazione di liste di minoranza”.