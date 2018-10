TIM, CdA pronto a esaminare il dossier Persidera

editato in: da

(Teleborsa) – Avvio a passi da giganti per il titolo di TIM che a Piazza Affari mostra un rialzo del 2,49% e scatta in cima al FTSE MIB.

Oggi, 30 ottobre, il Consiglio di Amministrazione dovrebbe decidere di concedere al fondo americano I Squared l’esclusiva per l’acquisto della società dei multiplex, Persidera,(controllata da TIM al 70% e da Gedi al 30%). Lo riportano alcuni rumors di stampa. Il Fondo a stelle e strisce ha messo sul piatto 250 milioni per l’asset.

Vale la pena di ricordare che il 25 settembre scorso era arrivata anche l’offerta vincolante di Rai Way su Persidera e Gedi sarebbe più propensa ad accettare l’offerta di Rai Way pari a circa 200 milioni di euro che lascia fuori i multiplex (piattaforme per gestire la trasmissione dei canali tv e radio) che RaiWay non potrebbe comprare per motivi di antitrust.

L’obiettivo è concludere la vendita di Persidera entro la fine dell’anno.