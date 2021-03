TIM, CdA FiberCop nomina Carlo Filangieri Amministratore Delegato

editato in: da

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di FiberCop si è riunito oggi sotto la presidenza di Massimo Sarmi ed ha nominato Carlo Filangieri come Amministratore Delegato della società. Filangieri, laureato in ingegneria elettronica, ha una lunga esperienza professionale nel Gruppo TIM dove negli anni ha ricoperto diversi incarichi in Italia e in Brasile.

FiberCop offrirà servizi d’accesso passivi della rete secondaria con l’obiettivo di realizzare la copertura in fibra ottica delle aree nere e grigie del Paese, accelerando così la disponibilità dei servizi Ultrabroadband (UBB).