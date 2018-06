TIM, CdA conferma: “unicità di visione e di obiettivi di tutti i suoi membri”

editato in: da

(Teleborsa) – “Unicità di visione e di obiettivi di tutti i suoi membri”. Lo conferma il Consiglio di Amministrazione di TIM, prendendo atto del chiarimento arrivato ieri 25 giugno dall’Amministratore delegato Amos Genish sulle sue dichiarazioni circa alcuni membri del Consiglio e “del rincrescimento per aver fatto delle dichiarazioni non appropriate che sono state poi amplificate dalla stampa”. La precisazione è arrivata al termine del CdA di TIM durato circa sei ore.

Il Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione ha inoltre adottato una nuova versione “significativamente aggiornata” della procedura per l’effettuazione di operazioni con parti correlate e il regolamento dell’apposito Comitato, costituito il 16 maggio scorso.

“La modifica della disciplina interna sul trattamento delle operazioni con parti correlate è stata occasione per accertare l’aggiornamento del relativo perimetro, per effetto del superamento delle condizioni per qualificare il rapporto tra Vivendi e TIM in termini di controllo di fatto”.

Il Board ha integrato la compagine dei Comitati interni, portandone il numero dei componenti da 4 a 5 con la nomina del Consigliere Valensise nel Comitato per il controllo e i rischi (che risulta pertanto composto dai consiglieri Giannotti – Presidente, Gubitosi, Ferrari, Moretti e Valensise); del consigliere Moretti nel Comitato parti correlate (che risulta pertanto composto dai Consiglieri Morselli – Presidente, Capaldo, Cappello, Moretti e Roscini); del consigliere Capaldo nel Comitato per le nomine e la remunerazione (che risulta pertanto composto dai Consiglieri Altavilla – Presidente, Bonomo, Capaldo, Sabelli e Valensise).