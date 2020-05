TIM alla Milano Digital Week con “Maestri d’Italia”

editato in: da

(Teleborsa) – Torna, in una veste “diversa” a causa della pandemia, ma non per questo meno interessante “Milano Digital Week”che, da oggi lunedì 25 a sabato 30 maggio 2020, riparte dalle riflessioni sulle trasformazioni del vivere quotidiano, con una possibilità ridotta di fruire fisicamente degli spazi, di vivere le relazioni interpersonali, di far parte di una comunità. Da qui la necessità di riformulare l’evento, in modo ancora più collettivo: un progetto sulla capacità connettiva di trasformazione della città che trascende i propri confini milanesi e diventa, grazie al digitale, nazionale.

Un programma completamente online che vede TIM partner della Milano Digital Week 2020, con un’edizione speciale di “Maestri d’Italia”, la più grande scuola online promossa insieme ad oltre 30 partner nell’ambito del programma Operazione Risorgimento Digitale, proponendo un ricco programma di eventi.

Progetto ideato e curato da Riccardo Luna, “Maestri d’Italia”, proporrà per la sua settimana conclusiva di programmazione dieci nuovi appuntamenti, con cinque laboratori di Edutainment per i ragazzi e cinque lezioni d’autore condotte da Riccardo Luna. In agenda anche una serie di webinar dedicati allo smart working, alle tecnologie di Extended Reality e alle soluzioni innovative sviluppate dalle startup di TIM WCAP a sostegno della trasformazione urbana.

“Lo sviluppo delle competenze digitali – ha commentato Salvatore Rossi, Presidente TIM – è essenziale per sostenere la fase di rilancio che ci attende. Il periodo attuale rende ancora più evidente la necessità di diffondere queste conoscenze tra tutte le fasce di popolazione e in tutto il territorio, affinché nessuno rimanga indietro. Grazie a Maestri d’Italia e alle potenzialità di Internet, l’Italia della scienza, dell’economia, dell’informazione, dello spettacolo, della cultura e dell’innovazione è entrata nelle case di tutti con tanti protagonisti che hanno raccontato al mondo, insieme alla società civile, come si può ripartire dopo un’emergenza senza uguali”

