TIM, al via il progetto “Smart District”: si parte da Carpi

(Teleborsa) – TIM ha presentato insieme a Confartigianato Carpi e il Gruppo Seitel il progetto “Smart District” per la città emiliana con l’obiettivo di accelerare la trasformazione digitale in oltre 140 distretti industriali e supportare la produttività del tessuto economico e industriale del Paese. Protagoniste della prima tappa di questo progetto innovativo le aziende del settore tessile e dell’abbigliamento che compongono la filiera produttiva della cittadina modenese.

Oltre alle infrastrutture di rete – dalla fibra al 5G, dal Fixed Wireless Access (FWA) alla connettività satellitare – il Gruppo TIM, in linea con il piano strategico 2021-2023 ‘Beyond Connectivity’, mette a disposizione delle aziende del distretto di Carpi servizi di ultima generazione avvalendosi delle competenze specializzate di Noovle per le soluzioni Cloud e di edge computing, Olivetti per l’Internet of Things, Telsy per la Cybersecurity e Sparkle per i servizi internazionali. L’iniziativa di TIM riguarderà i principali distretti del ‘made in Italy’: dopo Carpi, sarà la volta del tessile di Ascoli Piceno, Barletta e Minervino Murge, del calzaturiero nel Fermano e dell’industria meccanica di Schio (Vicenza), Borgomanero (Novara) e Rivarolo Canavese (Torino).

“Siamo convinti che le telecomunicazioni e il settore digitale siano fondamentali per la ripartenza del Paese – ha dichiarato Federico Rigoni, Chief Revenue Officer di TIM – Il nostro obiettivo è rispondere concretamente ai bisogni e alle esigenze delle aziende trasformandole in opportunità di crescita per tutte le filiere produttive che rappresentano l’eccellenza italiana a livello mondiale. Con il progetto Smart District, che prende il via proprio da Carpi, il Gruppo TIM vuole accelerare la trasformazione digitale ed essere il motore dell’innovazione sul territorio: per questo mettiamo a disposizione dei distretti industriali tecnologie e competenze all’avanguardia in grado di assicurare uno sviluppo economico pienamente sostenibile”.

“Il distretto carpigiano – ha sottolineato Riccardo Cavicchioli, presidente Lapam Confartigianato Carpi – è un punto d’eccellenza a livello italiano e lo sta dimostrando anche nel delicato passaggio che stiamo vivendo. La capacità di rinnovarsi, la resilienza del tessuto diffuso di piccole e medie imprese del territorio, necessitano di infrastrutture, anche immateriali, all’altezza delle sfide. È per questo che siamo soddisfatti di questo investimento, che auspichiamo possa essere diffuso anche in altri territori della nostra provincia”.

“Come Partner di TIM abbiamo colto da subito le potenzialità e il valore del progetto Smart District e abbiamo cercato, coinvolgendo LAPAM, di favorirne la realizzazione in uno dei distretti industriali italiani più importanti, quale quello di Carpi – ha dichiarato Roberto Vezzosi CEO di Seitel – Cercheremo di facilitare il più possibile la diffusione dei contenuti digitali, combinati alle potenzialità delle nuove tecnologie, al fine di consentire alle imprese del distretto di migliorare il proprio livello competitivo sul mercato”.