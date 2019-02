TIM al top fra le Blue Chip sempre per voci su CDP

editato in: da

Teleborsa

Si conferma in rally TIM che scambia in Borsa in rialzo del 3%, collocandosi in vetta al paniere del FTSE MIB. Il titolo continua a beneficiare della scommessa di un aumento della partecipazione di CDP nel capitale fino ad un massimo del 10%, che sarebbe propedeutica alla possibilità di una integrazione delle rete con Open Fiber.

“Il tema delle reti di TLC strategico per lo sviluppo del Paese”, ha affermato la scorsa settimana l’Ad di CDP, Fabrizio Palermo, anticipando un “confronto” fra i vertici delle due società.

Le implicazioni di breve periodo di Telecom sottolineano l’evoluzione della fase positiva al test dell’area di resistenza 0,5351 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 0,5203. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 0,5499.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)