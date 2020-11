TIM aderisce a piano voucher Governo per accelerare banda ultralarga

editato in: da

(Teleborsa) – TIM parteciperà all’iniziativa “Voucher” del Governo, gestita da Infratel Italia, per accelerare lo sviluppo della banda ultralarga nel Paese.

Ciò prevede che da lunedì, 9 novembre, chi ha un ISEE inferiore a 20 mila euro, potrà accedere al bonus di 500 euro per attivare una connessione Internet di almeno 30 Mbps e acquistare un tablet o un PC.

“TIM Super Voucher” include connessione fino a 1 Giga, modem HUB+ con Wi-Fi6, chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili a cui abbinare la scelta di un tablet o PC. Il voucher, del valore complessivo di 500 euro, si compone di un contributo di 200 euro per l’attivazione della connessione Internet (10 euro per 20 mesi) ed un contributo di 300 euro per l’acquisto contestuale di un tablet o di un PC (tablet Samsung S6 lite WiFi e PC Onda Oliver Plus 15.6)