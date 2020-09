TikTok, ByteDance non vuole vendere

editato in: da

(Teleborsa) – Nuovo colpo di scena nella saga TikTok: ByteDance non cederà gli asset USA della app cinese a Oracle dopo il no a Microsoft. Lo riporta la Cgtn, network in lingua inglese della tv statale cinese Cctv che cita fonti anonime.

Il colosso cinese e casa madre di TikTok ha prima rifiutato le avance di Microsoft dando il via libera all’altro principale aspirante Oracle e poi ha fatto sapere che l’operazione sarà strutturata diversamente da una vera e propria vendita. Oracle, infatti, dovrebbe essere nominata “trusted tech partner” negli USA dal social media, vale a dire socio tecnologico di fiducia.