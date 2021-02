TikTok bloccherà account italiani per assicurarsi che utenti abbiano 13 anni

editato in: da

(Teleborsa) – A partire dal 9 febbraio, TikTok bloccherà tutti gli utenti italiani e chiederà loro di indicare di nuovo la data di nascita prima di continuare ad utilizzare l’app. Una volta identificato un utente al di sotto dei 13 anni, il suo account verrà rimosso. È l’accordo trovato tra la società tech e il Garante per la privacy, dopo il procedimento aperto dall’authority in seguito alla morte della bambina di 10 anni di Palermo.

Per identificare con ragionevole certezza gli utenti sotto i 13 anni, successivamente a questa prima verifica, Tik Tok si è impegnato a valutare ulteriormente l’uso di sistemi di intelligenza artificiale. “Poiché l’individuazione di tali soluzioni richiede un bilanciamento tra la necessità di accurate verifiche e il diritto alla protezione dei dati dei minori, la società si è impegnata ad avviare con l’Autorità privacy dell’Irlanda – Paese nel quale la piattaforma ha fissato il proprio stabilimento principale – una discussione sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale a fini di age verification”, si legge in una nota.

Gli altri impegni concordati tra TikTok e Garante prevedono l’impegno della piattaforma in una campagna informativa per sensibilizzare genitori e figli, l’introduzione direttamente nell’app di un pulsante che permette agli utenti di segnalare rapidamente e facilmente altri utenti che sembrano avere meno di 13 anni e l’incremento del numero dei moderatori di lingua italiana dei contenuti presenti sulla piattaforma.

La campagna informativa, che sarà lanciata domani, prevede notifiche push agli utenti, prima di bloccarli, che li informeranno sul requisito dell’inserimento dell’età. Verranno, inoltre, pubblicati anche dei banner per fornire link con informazioni sugli strumenti di sicurezza e su come cambiare le impostazioni del profilo da pubblico a privato. Infine, a beneficio degli utenti minori, Tik Tok migliorerà il riassunto della propria Informativa Privacy sull’app per gli utenti minori di 18 anni, in modo tale da spiegare, in modo accessibile e coinvolgente, i tipi di dati che raccoglie e come essi vengono trattati.

Il Garante per la privacy avvierà invece sulle tv nazionali, in collaborazione con Telefono Azzurro, una campagna di sensibilizzazione con l’obiettivo di richiamare i genitori a svolgere un ruolo attivo di vigilanza e a prestare particolare attenzione al momento in cui verrà richiesto ai figli di indicare la loro età per accedere a Tik Tok.