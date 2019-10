Tiffany, arriva la proposta di acquisizione da parte di LVMH

editato in: da

(Teleborsa) – Arrivano sul piatto delle offerte 14,5 miliardi di dollari per l’acquisizione di Tiffany . A fare questa ricca proposta tutta in contanti, stando a quanto racconta il Financial Times, sarebbe Lvmh .

Nel dettaglio Lvmh valuterebbe Tiffany a circa 120 dollari per azione, con un premio di oltre il 22% rispetto alla chiusura di venerdì, quando aveva una capitalizzazione di mercato di 12 miliardi di dollari.

Tiffany starebbe, dal canto suo, ipotizzando però di rifiutare l’offerta, in quanto definita troppo bassa per il valore del marchio.

Per il colosso francese, quella della gioielleria più famosa del cinema, sarebbe la maggiore acquisizione mai effettuata.

Al momento a Parigi LVMH segna un rialzo dello 0,40% mentre Tiffany nel Premarket di Wall Street schizza del 19,74%.

(Foto: © Goran Bogicevic / 123RF)