ThreeSixty diventa Plenisfer, boutique di investimenti svincolati da benchmark

(Teleborsa) – Opera da oggi, a livello globale, Plenisfer Investments SGR, nuovo brand e denominazione sociale di Threesixty Investments SGR, boutique di investimento specializzata in fondi svincolati dal benchmark costruiti secondo un approccio multi-strategy.

“Il nuovo nome riflette e valorizza la filosofia di investimento alla base della nascita della società e la nostra vision di mercato: il brand Plenisfer amplifica l’idea di completezza e globalità che guida l’approccio innovativo e multi-strategy della boutique” commenta il Ceo Giordano Lombardo. “Vogliamo rispondere alle nuove esigenze degli investitori e all’evoluzione del settore. Per questo offriamo una gestione globale basata esplicitamente sugli obiettivi e libera dal benchmark, che va oltre le tradizionali distinzioni tra asset class”, sottolinea Lombardo.

Plenisfer – partnership strategica tra il top management ed il Gruppo Generali, nell’ambito della strategia multi-boutique di Generali – è, chiarisce la nota ufficiale, tra le poche società al mondo e l’unica in Italia ad aver costruito un processo di investimento esplicitamente basato su chiari obiettivi che la Società punta a raggiungere attraverso la costruzione di fondi liberi dal benchmark e svincolati dalla tradizionale distinzione tra asset class, per cogliere le migliori opportunità sul mercato globale. Ogni idea di investimento è analizzata da un team multi disciplinare di professionisti specificamente selezionati a livello internazionale per garantire l’apporto di un mix di competenze molto differenziate, incluse quelle sugli asset alternativi.

Nel processo di investimento, il team è affiancato dai cofondatori: Giordano Lombardo, ex amministratore delegato di Pioneer Investments; Mauro Ratto, esperto in strategie di investimento a reddito fisso e mercati emergenti; Diego Franzin, esperto in strategie azionarie e Robert Richardson, senior executive nell’industria del risparmio gestito.

“La nostra – conclude Lombardo – è una gestione per obiettivi, fortemente distintiva, frutto di un lavoro di squadra che combina le diverse e profonde esperienze maturate dal team a livello internazionale. Il primo fondo, Destination Value, riflette pienamente l’approccio di Plenisfer puntando a cogliere le migliori opportunità sia nelle asset class tradizionali sia in quelle alternative”.

Plenisfer ha già oggi all’attivo il Fondo multi-asset Destination Value Total Return Fund, rivolto a clienti istituzionali e retail.