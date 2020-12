THECORNER.com continua l’espansione internazionale. Aperto nuovo store in Svizzera

editato in: da

(Teleborsa) – Prosegue il percorso di crescita internazionale di THECORNER.com. Il gruppo ha aperto la sua nuova boutique a Lugano, la prima in Svizzera, che segue le aperture a Marsiglia, Biarritz, e Montecarlo. Si tratta di uno store fisico di 350 m2 composto da 3 piani, situato in Piazza Maraini, nel centro della città.

La boutique – fa sapere il gruppo in una nota – offre un parterre di luxury brand, che caratterizza il comparto abbigliamento e accessori per uomo e donna, in cui è possibile trovare marchi come Bottega Veneta, Valentino, Burberry, Thom Browne, Fendi e molti altri. L’obiettivo è quello di creare una rete di vendita sul territorio, in sinergia con lo shopping online.

“È una grande soddisfazione realizzare questa nuova apertura in Svizzera. THECORNER.com – afferma Vittorio Chalon, ceo di THECORNER.com – rappresenta la testimonianza di una strategia vincente, che punta a coniugare sempre di più l’esperienza online e offline, implementando l’offerta e la presenza degli store sul territorio. Ne è conferma l’apertura di THECORNER.com_Lugano, che ha l’obiettivo di cogliere ulteriori opportunità di crescita sul mercato”.

Attualmente THECORNER.com è presente in Italia, Francia, e ora anche in Svizzera con le boutique fisiche, mentre i mercati di riferimento dell’e-commerce sono Stati Uniti e Gran Bretagna, oltre a Italia ed Europa. È in corso, infatti, – spiega la nota – una progressiva internazionalizzazione delle attività del gruppo che nonostante il momento di incertezza dovuto alla pandemia da Covid-19, nel periodo luglio-novembre 2020 ha visto l‘e-commerce registrare un incremento di ricavi pari ad oltre il 200% rispetto al 2019, grazie a un consolidamento dei clienti e a dimostrazione della solidità del percorso di sviluppo intrapreso.