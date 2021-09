The Italian Sea Group, raddoppio di ricavi ed EBITDA nel 1° semestre

editato in: da

(Teleborsa) – Il CdA di The Italian Sea Group – operatore globale della nautica di lusso quotato sull’MTA di Borsa Italiana – ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2021. I ricavi totali sono stati pari a 80,9 milioni di euro, in crescita del 99,5% rispetto ai 40,6 milioni di euro registrati nello stesso periodo del 2020. L’aumento, evidenzia la società, “è principalmente riconducibile alla sottoscrizione di nuovi contratti, in particolare 4 contratti di costruzione e vendita di yacht di lunghezza compresa tra i 40 ed i 100 metri e 5 contratti di motor – yacht di circa 20 metri a marchio Tecnomar for Lamborghini”.

L’EBITDA è stato di 10,3 milioni di euro, rispetto ai 4,9 milioni di euro (+110%) dei primi sei mesi del 2020, con un’incidenza sui ricavi pari al 12,7%. Il risultato netto è stato di 4,6 milioni di euro, rispetto a 1 milione di euro dello stesso periodo di un anno fa. La Posizione finanziaria netta è positiva per 22,3 milioni di euro al 30 giugno 2021, rispetto a un indebitamento finanziario netto negativo per 8,3 milioni di euro a fine 2020. Il valore complessivo dei contratti in essere relativi a yacht non ancora consegnati alla clientela al netto dei ricavi già iscritti nel conto economico (Net Backlog) al 30 giugno 2021 (shipbuilding e refit) è pari a 452,5 milioni di euro.



I risultati positivi sono stati conseguiti “grazie ad un posizionamento di eccellenza sul mercato, come dimostra la focalizzazione su yacht di lunghezza fino a 100 metri, facendo leva allo stesso tempo su accordi di collaborazione con prestigiosi marchi del settore lusso, quali Automobili Lamborghini e Giorgio Armani”, ha commentato Giovanni Costantino, Founder & CEO di The Italian Sea Group.

“Alla luce dei risultati semestrali – ha aggiunto – riteniamo di potere non solo centrare gli obiettivi-economico finanziari che avevamo comunicato per l’intero esercizio 2021, con ricavi netti di 160-170 milioni di euro ed un EBITDA Adjusted di 25-26 milioni di euro, ma anche di poterci collocare nella parte alta di questa forchetta di valori“.