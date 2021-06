The Italian Sea Group, procede la progettazione del maxi-catamarano

editato in: da

(Teleborsa) – The Italian Sea Group, operatore globale della nautica di lusso da poco quotata sull’MTA di Borsa Italiana, ha comunicato l’avvio della fase

di progettazione esecutiva del catamarano a vela tra i più grandi al mondo. Il nuovo yacht Admiral avrà una lunghezza di 46,5 mt, l’eccezionale larghezza di 17,30 mt e un imponente albero di 50 mt. L’ordine è stato acquisito nel corso del primo trimestre 2021 e la costruzione avverrà nel cantiere di Marina di Carrara.

Nel team di progettazione ci sono Fraser Yacht, che si occuperà del Project Management, mentre gli architetti e designer navali Axel de Beaufort e Guillaume Verdier si occuperanno del design degli interni e degli esterni. “Questo progetto conferma la nostra attitudine a superare qualsiasi limite – commenta Giovanni Costantino, fondatore e CEO di The Italian Sea Group – approcciando in tal modo anche al mondo della vela e aprendo a The Italian Sea Group ulteriori ed interessanti possibilità di crescita“.

The Italian Sea Group sta registrando un prestazione positiva nella sessione odierna, con il titolo in rialzo del 4,48% a quota 6,3 euro per azione.