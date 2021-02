The Italian Sea Group, presentata domanda di quotazione a Piazza Affari

editato in: da

(Teleborsa) – Si avvicina lo sbarco in borsa, con la quotazione a Piazza Affari, di The Italian Sea Group, operatore globale della nautica di lusso. La società, fondata e guidata da Giovanni Costantino, ha comunicato di aver presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie presso il Mercato Telematico Azionario (MTA) e, se ne ricorrano i presupposti, sul segmento STAR.

The Italian Sea Group ha contestualmente presentato formale richiesta a Consob di autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto Informativo. Global Coordinator dell’operazione è Intermonte che agirà anche in qualità di Sponsor e Specialista. Berenberg è Joint Bookrunner. Ambromobiliare agisce in qualità di Advisor Finanziario della Società. L’Advisor legale incaricato dalla Società è Dentons Europe Studio Legale Tributario, mentre DLA Piper Italy agisce in qualità di Advisor legale per il Global Coordinator.