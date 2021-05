The Italian Sea Group, ok Borsa a quotazione su MTA

editato in: da

(Teleborsa) – Borsa Italiana ha disposto l’ammissione a quotazione delle azioni ordinarie The Italian Sea Group (TISG), operatore globale della nautica di lusso, sul Mercato Telematico Azionario (MTA), organizzato e gestito da Borsa Italiana.

The Italian Sea Group – si legge in una nota – aderirà al regime di semplificazione previsto dal Regolamento Consob in materia di emittenti, avvalendosi, pertanto, della facoltà di derogare agli obblighi di pubblicazione dei documenti informativi.

The Italian Sea Group è operatore globale della nautica di lusso, attivo nella costruzione e refit di motoryacht e navi fino a 100 metri. L’azienda, che fa capo all’imprenditore Italiano Giovanni Costantino, opera sul mercato con i brand Admiral e Tecnomar; ha una business unit che gestisce il servizio di riparazioni e refit con focus su yacht e megayacht di lunghezza superiore ai 60 metri.