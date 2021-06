The Italian Sea Group, esercizio integrale opzione Greenshoe

editato in: da

(Teleborsa) – The Italian Sea Group comunica che in data odierna, 14 giugno 2021, il Joint Global Coordinator Intermonte SIM, quale soggetto incaricato dell’attività di stabilizzazione, ha integralmente esercitato l’opzione Greenshoe – concessa dall’Azionista Venditore, GC Holding – per l’acquisto di n. 1.800.000 Azioni collocate al medesimo prezzo del collocamento istituzionale (ossia, Euro 4,90 per azione). A seguito dell’esercizio dell’opzione Greenshoe, il collocamento istituzionale ha riguardato n. 19.800.000 Azioni e il flottante, escludendo le azioni allocate direttamente ed indirettamente a Marc Coucke, risulta pertanto pari al 25,9% del capitale sociale della Società.

Inoltre, sempre sulla base delle informazioni fornite da Intermonte e anche per conto della stessa, The Italian Sea Group comunica che durante il periodo di stabilizzazione, dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni TISG sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana (MTA), ossia l’8 giugno 2021, fino alla data odierna, non è stata effettuata alcuna operazione di stabilizzazione.

Nell’ambito dell’Offerta, Intermonte e Berenberg hanno agito in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners. Intermonte agisce altresì in qualità di Sponsor per l’ammissione a quotazione delle Azioni sul MTA e stabilization manager. Ambromobiliare S.p.A. agisce in qualità di Advisor Finanziario della Società.