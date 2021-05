The Italian Sea Group, Consob approva il prospetto informativo

editato in: da

(Teleborsa) – The Italian Sea Group, operatore globale della nautica di lusso, ha reso noto che la Consob ha approvato il prospetto informativo relativo all’offerta di vendita e sottoscrizione riservata solo ad investitori istituzionali al di fuori degli Stati Uniti e alla contestuale ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario (MTA) organizzato e gestito da Borsa Italiana delle azioni ordinarie della società.

L’offerta ha ad oggetto massime 16.000.000 azioni della società (o massime complessive 18.000.000 in caso di esercizio della Facoltà di Incremento: 9.500.000 azioni di nuova emissione, rivenienti dall’aumento di capitale, e 6.500.000 azioni poste in vendita da GC Holding, l’azionista venditore. Quest’ultimo si riserva di aumentare l’ammontare delle azioni poste in vendita in considerazione delle adesioni pervenute, per un ulteriore quantitativo massimo di 2.000.000 azioni.

È inoltre prevista la concessione da parte dell’azionista venditore ai Joint Bookrunners dell’opzione Greenshoe per 1.600.000 azioni della società, corrispondenti ad una quota pari a circa il 10%. Qualora la Facoltà di Incremento sia esercitata integralmente, l’opzione Greenshoe avrà ad oggetto complessivamente massime 1.800.000 azioni (pari al 10% delle azioni oggetto dell’offerta), mentre qualora la Facoltà di Incremento e l’opzione Greenshoe siano esercitate integralmente, le azioni offerte rappresenteranno complessivamente il 37,4% del capitale sociale.

L’intervallo di valorizzazione di The Italian Sea Group è compreso tra circa 181 milioni di euro e circa 246 milioni di euro, pari a un minimo di 4,15 euro per azione e un massimo di 5,66 euro per azione. L’offerta ha avuto inizio il 26 maggio 2021 e terminerà il 3 giugno 2021, salvo proroga o chiusura anticipata.