THAY-Airbus, joint venture per Centro manutenzione (MRO) presso U-Tapao International Airport (Bangkok)

editato in: da

(Teleborsa) – Accordo Airbus e Thai Airways International (THAI) per realizzare una nuova joint venture dl manutenzione e revisione degli aeromobili (MRO, Maintenance, Repair and Overhaul) presso l’U-Tapao International Airport (Bangkok). L’accordo è stato firmato presso la sede di Airbus a Tolosa da Usanee Sangsingkeo, Presidente dell’aerolinea thailandese THAI ed Eric Schulz, Chief Commercial Officer Airbus, presenti il Primo Ministro di Thailandia, Prayut Chan-o-cha, e Guillaume Faury, Presidente Airbus Commercial Aircraft.

La nuova MRO sarà una delle più moderne ed estese nella regione Asia-Pacifico, offrendo completa assistenza a tutti i tipi di jet a fusoliera larga. La struttura presenterà le ultime tecnologie digitali per analizzare i dati di manutenzione dei velivoli, nonché tecniche di ispezione avanzate, compreso l’uso di droni per monitorare le cellule degli aerei. Il complesso MRO avrà officine specializzate in riparazioni anche per strutture composite, nonché un centro di formazione per la manutenzione che offrirà corsi estesi per il personale tecnico dalla Thailandia e oltreoceano.

“THAI e Airbus hanno intrapreso studi approfonditi per convalidare il business plan per questo entusiasmante progetto – ha detto Usanee Sangsingkeo, Presidente THAI – e insieme svilupperemo uno dei più avanzati ed efficienti centri di manutenzione aeronautica in tutto il mondo. Siamo fiduciosi che questa iniziativa porterà un significativo vantaggio economico per THAI e sarà un importante motore nello sviluppo del più ampio settore aerospaziale in Thailandia”.

“Siamo lieti di stringere questo importante accordo con THAI” – ha dichiarato Guillaume Faury, Presidente di Airbus Commercial Aircraft – e ciò rafforzerà ulteriormente la partnership a lungo termine tra le nostre due società e contribuirà anche al successo della nuova zona economica orientale della Thailandia. Con la flotta di velivoli widebody nella regione Asia-Pacifico destinata a triplicare a circa 4.800 velivoli nei prossimi 20 anni, il progetto rappresenta una solida opportunità di business per entrambe le nostre aziende”.

“Quest’ultimo accordo consolida ulteriormente la nostra lunga e speciale partnership con THAI – ha da parte sua aggiunto Eric Schulz, Chief Commercial Officer di Airbus – e questa collaborazione risale al 1977, quando THAI divenne uno dei nostri primi clienti. Da quel momento, la compagnia ha utilizzato ogni singolo tipo di aeromobile Airbus e oggi vola con tutta l’attuale famiglia widebody della nostra industria: A330, A350 e A380″.

La nuova struttura frutto della joint venture tra Airbus e THAI sarà situata presso l’U-Tapao International Airport, nel cuore del Thailand’s Eastern Economic Corridor (EEC). Esso è una parte fondamentale della Thailand 4.0 policy del governo thailandese, progettata per sviluppare produzione e servizi tecnologici innovativi di livello mondiale nel paese.