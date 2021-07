Thales migliora target sui ricavi, titolo festeggia a Parigi

editato in: da

(Teleborsa) – Il gruppo francese dell’elettronica specializzata Thales corre a Parigi con un balzo di oltre l’1% dopo avere alzato le stime sui ricavi 2021.

Il primo semestre della società attiva nel settore aerospazio e difesa si è chiuso con un giro d’affari in aumento del 9,8% e nuovi ordini in crescita del 37%. Alla luce di questi risultati, Thales ha rivisto al rialzo la stima sui ricavi a 17,5-18 miliardi rispetto al range 17,1-17,9 miliardi di euro indicato in precedenza.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Thales evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all’acquisto da parte degli investitori verso Thales rispetto all’indice.



Lo status tecnico di Thales è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 91,41 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 88,43. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 94,39.

