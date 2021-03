Thales chiude conti 2020 in rosso. Outlook ottimista sul 2021

editato in: da

(Teleborsa) – In rosso conti di Thales, che chiude il 2020 con utili e vendite in calo a causa della crisi pandemica, anche se formula un outlook 2021 complessivamente ottimista, nell’assunzione che non vi saranno altri blocco causati dall’emergenza sanitaria.

La big francese specializzata nell’elettronica aerospaziale ha riportato nel 2020 un utile netto di 483 milioni di euro, in calo del 57% rispetto all’esercizio precedente, mentre l’utile netto adjusted è sceso del 33% a 937 milioni di euro. Thales ha deliberato un dividendo di 1,76 euro per azione, con un payout ratio pari al 40%, in linea con la guidance.

Le vendite vendite in calo del 7,7% a 17 miliardi di euro (-10,4% su base organica), mentre il libro ordini risulta in contrazione del 3% a 18,5 miliardi (-6% su base organica). L’EBIT si è ridotto del 33% a 1,352 miliardi di euro (-34% s base organica). Il flusso di cassa operativo è pari a 1,057 miliardi di euro, pari al 113% dell’utile adjusted.

“La seconda metà del 2020 ha mostrato una forte ripresa sia in termini di raccolta ordini che di redditività. Il margine EBIT prima dei costi di ristrutturazione è tornato al livello del secondo semestre 2019. Inoltre, la generazione di cassa nel 2020 è stata ancora una volta molto forte”, ha spiegato il Ceo Patrice Caine, aggiungendo che “in un contesto economico e sanitario ancora incerto” si prevede di “riconquistare una dinamica di crescita redditizia”.

Per il 2021, il colosso francese prevede un aumento delle vendite fra 17,1 e 17,9 miliardi, un Book-to-bil superiore a 1 a sostegno dell’accelerazione delle vendite nel 2022 ed un EBIT margin al 9,5-10%.