Thales Alenia Space si aggiudica contratto con ESA per nuova versione EGNOS

(Teleborsa) – Thales Alenia Space, Joint Venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), ha annunciato di aver firmato un nuovo contratto con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), per conto della Commissione Europa, per aggiornare il sistema europeo di navigazione satellitare EGNOS.

Sarà sviluppata una nuova versione di EGNOS che include nuove funzionalità avanzate. La certificazione e la messa in servizio di quest’ultima versione sono previste per il 2023.

Per un valore complessivo di circa 78 milioni, questo contratto prevede: ampliamento della zona di copertura di EGNOS SBAS; installazione di una nuova generazione di stazioni di riferimento (RIMS); miglioramento degli algoritmi nel centro di calcolo (CPF) per migliorare le prestazioni del sistema; maggiore sicurezza del sistema.

EGNOS, il programma di punta dell’Unione Europea, è il sistema europeo di navigazione satellitare, progettato per migliorare i messaggi di posizionamento provenienti dal GPS (Global Positioning System). Dispiegato in orbita per la prima volta nel 2005 e operativo dal 2009, l’attuale sistema EGNOS è stato sviluppato da Thales Alenia Space in qualità di prime contractor. Il servizio “Safety of Life” del sistema EGNOS, disponibile dal 2011, viene utilizzato nel settore dell’aviazione per consentire agli aeromobili di effettuare manovre di precisione per l’atterraggio, senza richiedere aiuti a terra.

