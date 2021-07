Thales Alenia Space-Officina Stellare, firmato accordo di cooperazione industriale

editato in: da

(Teleborsa) – Thales Alenia Space (Joint Venture tra Thales 67% e Leonardo 33%) e Officina Stellare (società quotata all’AIM Italia e specializzata in strumentazioni ottiche per aerospazio e astronomia) hanno firmato un ampio accordo di cooperazione industriale “in seguito a recenti collaborazioni in programmi istituzionali e internazionali” e “in vista della complementarietà di interessi in campi di applicazione strategici della Space Economy”, sottolineano le due società in una nota congiunta.

In particolare, Thales Alenia Space Italia e Officina Stellare condivideranno conoscenze, asset industriali e competenze specifiche, mirando allo sviluppo di soluzioni, applicazioni e prodotti nelle aree di comune interesse. L’accordo riguarderà le applicazioni e i prodotti per le future infrastrutture di comunicazione ottica Terra-Spazio, spazio-spazio, il segmento strategico della Quantum Cryptography, le applicazioni di Space Situational Awareness e debris tracking.

“Sono particolarmente soddisfatto della cooperazione tra Thales Alenia Space e Officina Stellare, esempio di sviluppo concreto delle tecnologie di punta tra grande impresa, PMI innovative e filiera”, ha dichiarato Massimo Claudio Comparini, amministratore delegato di Thales Alenia Space Italia. “Questo accordo si inserisce perfettamente nell’ambito dello sviluppo dei prodotti e delle applicazioni strategiche nelle quali Officina Stellare ha acquisito conoscenze e consolidato capacità industriali oltre ad un ottimo posizionamento sul mercato globale”, ha commentato Gino Bucciol, socio fondatore di Officina Stellare e direttore dello sviluppo commerciale.