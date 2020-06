Thales Alenia Space e Lazio Innova lanciano l’Open Innovation Challenge

editato in: da

(Teleborsa) – Thales Alenia Space partecipa al programma “Open Innovation Challenge: la tua sfida verso il futuro“, organizzato da Lazio Innova, la società in house della Regione Lazio, per rafforzare la collaborazione tra aziende medio/grandi del territorio e le startup e valorizzare le competenze e le capacità di ricerca presenti nell’ecosistema laziale.

Il prossimo “Open innovation challenge” sarà focalizzato sul trasferimento tecnologico a favore dello sviluppo di startup e PMI innovative nell’ambito della Space Economy regionale, con l’obiettivo di stimolare la crescita economica e l’innovazione locale. Le startup selezionate fanno parte del programma ESA Business Incubation Centre (ESA BIC) Lazio, in accordo con la Regione Lazio e l’Agenzia Spaziale Italiana, nell’ambito dei domini tecnologici di comune interesse come Navigation, Earth Observation, Intelligenza artificiale e machine learning, UAV/droni, IoT.

La Società metterà a disposizione le sue competenze tecniche e i suoi Laboratori di Fabbricazione – FabLab, incubatori digitali, presenti nei suoi stabilimenti in Francia (Tolosa, Cannes) e in Italia (Roma), per stimolare la creatività e l’innovazione di tutti i dipendenti attraverso la simulazione e la prototipazione in ambito hardware e software. Attivo dal 2018, il FabLab romano è organizzato in 4 aree: Brainstorming, Fabrication, Realtà Aumentata e Sviluppo Digitale.